Dit is het verrassendste kookboek van het jaar: ‘Alles wat zelf koken tot een feestje maakt’

Het boek van Van Boven is gekozen uit vijf genomineerden. Met de bekendmaking van de winnaar is de Kookboekenweek officieel ingeluid, die nog tot 15 november duurt. Het Gouden Kookboek is de prijs voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige kookboek van het voorgaande jaar.

De vakjury zegt verschillende recepten uit de genomineerde kookboeken bereid te hebben om zo de uiteindelijke winnaar te bepalen. Makkie Mulder, voormalig hoofdredacteur van foodtijdschrift Delicious, was juryvoorzitter. In verband met de coronamaatregelen vindt er dit jaar geen fysieke uitreiking plaats.

Maakt zelf koken tot een feestje

Volledig scherm © Nijgh Cuisine Hoewel alle genomineerde kookboeken hun eigen kwaliteiten hadden, sprong Home Made Basics er voor de jury met kop en staart bovenuit. ,,Het vertegenwoordigt alles wat zelf koken tot een feestje maakt. Het is liefde voor lekker en goed eten. Dit is zo’n boek dat je ook aan je kinderen wil geven als ze het huis uit gaan”, zegt de jury erover.

Bij de lancering van Home Made Basics eerder dit jaar, sprak deze nieuwssite met de in Ierland wonende tv-kok en kookboekenschrijfster, die het boek samen maakte met haar man Oof Verschuuren. ,,Ik geef in mijn boeken recepten, omdat mensen graag een handje nodig hebben. In Home Made Basics neem ik een stap terug, omdat ik merk dat mensen het fijn vinden als het niet te ingewikkeld is”, zei Van Boven destijds. ,,Er zijn al veel basiskookboeken, maar ik wilde het in mijn eigen stijl doen. Daarom vertel ik alles ook stap voor stap. Dus ik geef een basis voor een dressing en dan kun je zelf aanpassen als je een ingrediënt niet in huis hebt. Of je probeert het met een ander soort azijn. Dat is ook erg leuk.”

Hergebruik van ingrediënten

Naast basisrecepten wordt er in Home Made Basics ook aandacht geschonken aan het hergebruiken van ingrediënten en wemelt het van verwijzingen naar andere recepten uit het veelzijdige kookboek. Van Boven: ,,Alles wordt gerecycled. Er valt telkens weer iets nieuws te maken. Als je thee over hebt, dan kun je daar bijvoorbeeld rozijnen in wellen en daar weer een cake van maken.”

Dit zegt de jury over de vier andere genomineerde boeken:

Jonah Freud en Noni Kooiman, Inmaken - Uitgeverij Nijgh en Van Ditmar

,,Inmaken is een leerboek waarin je duidelijk en overtuigend les krijgt van Jonah Freud en Noni. Lees en volg - iedereen kan het en als je niet uitkijkt raak je verslaafd.”

Soenil Bahadoer en Hassnae Bouazza, Spicy Chef - Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar

,,Spicy Chef is een boek vol geuren, kleuren en bijzondere ingrediënten, met specerijen als een rode draad.”

Mirjam van der Rijst en Harold Pereira, Vis voor beginners - Uitgeverij Fontaine

,,Het boek omschrijft de wereld van vis: van het kopen tot schoonmaken, van rauw tot gerookt, van ansjovis tot zeeduivel, van oorbel tot trui.”

Marianne Snel, Wereldse bouillons - Uitgeverij Nieuw Amsterdam

,,Puur, zonder teveel afleiding. Marianne Snel heeft een boek gemaakt vol oog-en tongstrelende gerechten, met focus op het belang van een goede bouillon.”

Vorig jaar won Vanja van der Leeden met Indorock het Gouden Kookboek. In 2018 was dit Jigal Krant met TLV en in 2017 won Souq van Nadia Zerouali en Merijn Tol.

Yvette van Boven was vorig jaar te gast in de kookboekenwinkel van Mevrouw Hamersma. Ze maakte een machtig en makkelijk taartje:

