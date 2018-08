Dit is het voordeel van bespoten fruit en groenten

We hebben een obsessie voor gezond eten. Gezond zijn willen we immers allemaal en we volgen dan ook trouw de adviezen van de healthy foodies op internet. Het idee dat onze aardbeien bespoten zijn, komt overeen met het idee dat wij chemische stoffen innemen en dat vinden wij maar eng. Voeding die 'biologisch', 'onbespoten' of 'puur natuur' is, is dan ook een hot item. Dat het een stuk duurder is, hebben we er graag voor over.

Wraakpoging

Volledig scherm © anp Toch lijken wij het gevaar in de verkeerde dingen te zien. Wat in de natuur voorkomt, is niet automatisch goed en gezond. Een tragisch voorbeeld is het stel dat vergiftigd werd door de courgette-uit-eigen-tuin van hun buurman. Dit was geen opzet, maar een onschuldige vorm van gastvrijheid door een zelf gekweekte courgette cadeau te doen. Geheel onbespoten. Deze courgette had zich echter gekruist met een wilde courgette, die van nature een hele hoge dosering aan gifstoffen bevat. De man van het stel heeft dit ongelukkige aardigheidje niet overleefd.



Zo’n kruisbestuiving kan voorkomen als jouw geplante zaden bestoven worden door een bij met stuifmeel van een wilde, giftige variant. Voor het eten van die specifieke courgette is dat geen probleem, maar deze bestuiving heeft wel effect op de zaden die in de courgette groeien. Het risico op een giftige courgette neemt dan ook toe als je blijft doorkweken met de zaden uit je eigen gekweekte plantjes. Dit was ook het geval met bovenstaande courgette.

Natuurlijk gif

Ons voedsel, hoe biologisch of onbespoten het is, bevat van nature gif. Dat is te danken aan de manier waarop de natuur zichzelf beschermt tegen de vijandige buitenwereld. Een courgette kan moeilijk wegrennen voor gevaar zoals een konijn dat doet, maar door zijn gifstoffen kan hij zich aardig goed verdedigen tegen invloeden van buitenaf.

Zo’n dodelijke courgette als deze zal je echter niet in de supermarkt tegenkomen. Tegenwoordig zijn de gewassen zo verfijnd dat de natuurlijke gifstoffen eruit zijn gehaald. Als je vervolgens opnieuw verfijnde zaden gebruikt om verder te kweken of deze courgettes afsluit voor bestuivers, loop je geen kans op gevaar. Volgens toxicoloog Bast kunnen we dan ook met recht zeggen dat ons voedsel veiliger is dan ooit.

Lever

Daarbij benadrukt hij ook nog dat een beetje gif eigenlijk helemaal niet zo slecht is. Onze lever heeft een fantastisch systeem dat deze giftige stoffen keurig weg kan werken. Sterker nog, giftige stoffen jagen het beschermingssysteem juist aan. Het kan onze gezondheid dus zelfs bevorderen.

Kortom: het eten van een bespoten appel is geen probleem. Voedsel is veiliger dan ooit en bang zijn voor een beetje gif is nergens voor nodig. Een beter advies is om af te blijven van de courgettes uit de wilde natuur, want die kunnen we veel minder goed vertrouwen.

