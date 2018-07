Dit is hoe lang het duurt om aan te komen (en hoeveel je ervoor moet eten)

Wat je eet vertaalt zich niet meteen in enkele extra grammen op de weegschaal. Dat wil meteen ook zeggen dat je door een keertje te veel te eten, niet meteen zult bijkomen. Wat er wel voor zorgt dat je aan komt, is het consequent (dus, over de loop van enkele dagen of weken) meer calorieën naar binnen werken dan je verbrandt. Wanneer het aantal calorieën dat je lichaam binnenkrijgt niet gelijk is aan het aantal calorieën dat je lichaam weer verbrandt, vertaalt zich dat in extra gewicht op de weegschaal. Zo simpel kan het dus zijn.

Hoeveel calorieën ons lichaam nodig heeft en weer kan verbranden verschilt trouwens van persoon tot persoon en is afhankelijk van onder andere leeftijd, lengte en activiteitsniveau. Daarnaast speelt ook het metabolisme een belangrijke factor in het al dan niet verbranden van calorieën. Belangrijk is wel om ervoor te zorgen dat je voldoende beweegt, want hoe meer je dat doet, hoe meer calorieën je verbrandt.