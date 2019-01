Dit is lekkerste hamburger (zegt de vakjury)

Craane werkt bij Iveau Burgers & Wijnbar in Arnhem. Hij sleepte de prijs in 2016 en 2018 ook al in de wacht. Nu verraste hij de jury opnieuw. In plaats van het traditionele blaadje sla en het schijfje tomaat bracht Craane het knapperige in zijn hamburger met groenten. Hierdoor werd het broodje verrassend fris, meldt de stichting.



De hamburger bevatte ook pulled pork en een ingelegde augurk in mangozuur als dressing. Een unieke combinatie, oordeelde de jury.