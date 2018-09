,,Wanneer je eet is net zo belangrijk als wat je eet'', vertelt diëtiste Theresa Shank. Zij raadt aan om je ontbijt te nuttigen binnen de twee uur na het opstaan. ,,Als je in die tijdspanne eet, zal je door de dag heen meer controle hebben over je hongergevoel en stabiliseert je bloedsuikerspiegel'', legt ze uit. ,,Door niet te ontbijten veroorzaak je later op de dag pieken in je bloedsuikerspiegel. Daardoor ga je je overeten tijdens de lunch of bij het diner. Daarnaast is het ontbijt belangrijk om je stofwisseling op gang te krijgen'', aldus de diëtiste.