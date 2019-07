Dit is waarom een peer met een verhaal beter verkoopt

Want, zo weet de onderzoeker van de Wageningen University, het is voor boeren vaak lastig. ,,Boeren hebben puike producten, maar ze weten niet hoe ze die aan de man moeten brengen. Ze hebben geen verhaal”, aldus Van der Schans.



Wageningen Economic Research doet onderzoek naar de agrarische sector en kijkt waar de deskundigen boeren kunnen steunen, adviseren en helpen de bedrijfsvoering te verbeteren. Al lang voordat het een veel gehanteerd begrip werd, deed Van der Schans onderzoek naar korte ketens. Hoe kunnen boeren direct of met hooguit één tussenstap hun producten bij de consument krijgen?



Recent onderzoek van Van der Schans voor de provincie Gelderland liet zien dat 10 procent van de boeren in Gelderland een deel van het voedsel dat ze produceren rechtstreeks aan de consument verkoopt. Bij elkaar blijkt de omzet van die korte ketens zelfs groter te zijn dan die van de biologische landbouw in Gelderland.



De provincie ziet het aandeel van die rechtstreekse verkoop graag groter worden. Boeren krijgen een hogere prijs en kunnen dus meer investeren in maatschappelijke doelen, er zijn minder transportkosten nodig en de consument weet beter waar het product vandaan komt.