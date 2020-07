Dit is waarom je echte kefir bijna nooit in de supermarkt vindt

Wat Eten We Vandaag: Pangasius­fi­let met zoe­te-aardap­pelfriet­jes

Pangasius is een bekende vis in Nederland. Niet door zijn uitgesproken smaak, maar juist door de veelzijdigheid van dit visje. Door de pangasiusfilets in een plak zoute Coburgerham te wikkelen, zorg je voor extra smaak. De hummus met citroen zorgt daarnaast voor een frisse tegenhanger.