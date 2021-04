Dit is waarom je moet oppassen met het gebruik van bakpapier

Hoeveel PFAS een velletje bakpapier bevat, is volgens Jacob de Boer, hoogleraar milieuchemie en toxicologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, lastig te zeggen. ,,De laatste keer dat hier onderzoek naar gedaan werd was in 2010. Toen bleek wel dat er minder PFAS op bakpapier werd aangetroffen dan voorheen, maar de tijd vliegt. Ik durf niet te zeggen of dat nog steeds zo is, eigenlijk zou het opnieuw moeten worden onderzocht”, vindt de hoogleraar.



Nieuw onderzoek kan uitwijzen of bakpapier veilig te gebruiken is. ,,Nu is het toch een beetje in het duister tasten. Ik hoop dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit er binnenkort onderzoek naar doet, dit lijkt mij voor hen ook heel relevant. Mensen bakken best veel: heel Holland bakt. Dan worden mensen toch aan PFAS blootgesteld als het in bakpapier zit.” Als alternatief stelt de hoogleraar ecologisch bakpapier voor. ,,Dat is mogelijk een stuk beter. Je mag het in ieder geval hopen als op de verpakking staat dat het gifvrij is, maar ook daarvan zou het goed zijn om het te onderzoeken.”