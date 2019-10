Dit is waarom je snel honger hebt na het eten van witte pasta

Vandaag is het Wereld Pasta Dag, een jaarlijks terugkerende dag om wereldwijd het veelzijdige, milieuvriendelijke en voedzame product uit Italië te eren. Pasta zit vol met vezels, mineralen en vitamines die wij als mens goed kunnen gebruiken. Toch wordt het niet geadviseerd om pasta te eten als je wilt afvallen. De snelle opname van koolhydraten (in je lichaam omgezet naar glucose) in je bloedsuikerspiegel wordt vaak geassocieerd met negatieve gezondheidsaspecten, vertelt voedingsdeskundige Carlo Kool van Supersnel Gezond.

Met negatieve gezondheidsaspecten bedoelt hij bijvoorbeeld snelle trek en een verhoogde vetopname. Adviesorganen zoals het Voedingscentrum adviseren een volkoren variant. Deze doet er door de hoeveelheid vezels en andere voedingsstoffen langer over om opgenomen te worden in de bloedsuikerspiegel. Kool merkte echter op dat het verschil in opname tussen witte pasta en de volkoren variant maar weinig voorstelt: de volkoren pasta doet er 20 procent langzamer over dan de witte pasta, blijkt uit zijn berekeningen. Kool: ,,Het is dus niet extreem. Als je alleen maar pasta eet, dus zonder saus of vlees, dan stijgt je bloedsuikerspiegel nagenoeg net zo snel van de volkoren varianten als van de witte pasta.”

Een vette saus erbij

Maar, net zoals dat niemand alleen brood eet, eet niemand alleen pasta, zegt Kool. Er zit altijd wel iets bij, bijvoorbeeld saus of gehakt. En juist die toevoegingen zorgen voor een remming van de glucoseopname. Beide varianten van pasta zonder toevoegingen zullen zorgen voor een snelle bloedsuikerspiegel en dus ook weer een snelle daling, wat vervolgens resulteert in nadelige gezondheidsaspecten zoals snelle trek of eetbuien. Kool: ,,Olie over de pasta heen of een vette saus toevoegen aan de maaltijd zorgen ervoor dat de suikeropname wordt afgeremd. Als je een samengestelde maaltijd hebt, mag je best wel pasta eten. Ook als je wilt afvallen.”

Onverstandig

Pasta past heel goed in een gezonde leefstijl, zegt leefstijlcoach en voedingsdeskundige Froukje van Duin van Leefstijl3x3. ,,Als je normaal leeft, goed eet en beweegt, dan is pasta weglaten zelfs onverstandig. Dan mis je de vezels, mineralen en vitamines die erin zitten.”

,,Op korte termijn heeft pasta laten staan zeker wel nut, maar op de lange termijn doe je jezelf echt te kort”, vertelt ze. Het gewicht dat je daardoor bent verloren krijg je er vaak weer bij volgens de coach, en soms nog meer. Van Duin: ,,Na het afvallen denken mensen dat het weer mag en gaan ze wat ze gemist hebben inhalen.”



Van Duin geeft als het om gezondheid gaat de voorkeur aan volkorenpasta. Doordat het meer vezels bevat heb je sneller, maar ook langer een vol gevoel. ,,Als je een volkoren boterham eet met tomaat, zit je veel langer vol dan als je een witte boterham eet met suiker”, geeft ze als voorbeeld.

Het is niet zo dat de volkoren pasta briljant is en de witte heel slecht, zegt Van Duin. Maar, als je witte pasta eet, zorg er dan wel voor dat je de vezels haalt uit de saus die je eet. ,,Een zelfgemaakte saus waar je veel groenten in verwerkt. In kant en klare sauzen zit relatief veel suiker en zout, wat eigenlijk niet nodig is.” Ook zitten in de kant en klare sauzen meestal weinig groente, zegt ze. De voedingsdeskundige is van mening dat je een stuk meer vezels haalt uit de verse saus dan uit een potje. ,,Hoe minder bewerkt, hoe beter”, aldus Van Duin.

Als tip geeft ze mee om beide varianten van pasta door elkaar heen te gebruiken. ,,Ik ken heel veel mensen die volkoren pasta gewoon niet lekker vinden. Als je bijvoorbeeld volkoren en witte spaghetti door elkaar kookt, wordt de smaak veel zachter.”

