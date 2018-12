Dit is wanneer je je lichtste en zwaarste maaltijd van de dag moet eten als je probeert af te vallen

Heb jij ook al van die dagen gehad waarop je je ontbijt oversloeg en gewoon kliekjes achter je bureau at? Dan hoeven we je vast het gevoel dat je ‘s avonds heel je keuken wil opeten niet meer uit te leggen. Maar dat patroon van je calorieën allemaal ’s avonds te consumeren, geeft je waarschijnlijk niet zo’n goed gevoel. En met reden, zo blijkt uit verschillende onderzoeken.

Volgens deze studie van de University of Illinois in Chicago hebben mensen die het meest van hun calorieën ’s avonds opeten een slechter bloedsuikermetabolisme. Dit kan na verloop van tijd leiden tot insulineresistentie en gewichtstoename.

Uit een andere studie, gepubliceerd in het tijdschrift Pharmalogical Research , bleek dat mensen die meer calorieën eten tijdens het ontbijt, meer gewicht verloren dan mensen die de meerderheid van hun calorieën opspaarden tot het diner. De onderzoekers concludeerden daaruit dat laat op de avond uitgebreid eten een negatieve invloed heeft op het gewicht en het metabolisme.

Of een maaltijd als licht of zwaar gezien wordt, heeft niet alleen met het aantal calorieën te maken. Zo zou het regelmatig consumeren van twintig tot veertig gram hoogwaardige eiwitten de spiereiwitsynthese, die helpt bij het spierherstel en de -groei, ondersteunen. En mensen met meer spieren en minder vet hebben een hoger metabolisme waardoor ze beter op gewicht blijven. Een onderzoek uit het tijdschrift Steroids bevestigt dat en stelt dat een ‘zwaar’ ontbijt zowel eiwitten als koolhydraten moet bevatten om een gezond gewicht te behouden.

De lichtste maaltijd van de dag eet je dus het best als je het minst actief bent, en dat is voor veel mensen het moment voor het slapengaan. Je eet namelijk omdat je energie nodig hebt.



Eet je meer dan je nodig hebt, verhoogt niet alleen je bloedsuikerspiegel, maar worden overtollige calorieën ook makkelijker opgeslagen als vet. Het is dus verstandig om het grootste deel van je calorieën eerder op de dag te consumeren.