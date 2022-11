Dit jaar eten we betaalbaar met kerst: Allerhande vermeldt prijs per persoon bij elk gerecht

Koken & EtenSinterklaas is nog maar net in het land, maar langzaam maar zeker denken we ook al na over wat we gaan eten met kerst. Het wordt hoe dan ook feestelijk, maar het hele uitbundige maakt plaats voor betaalbaar, voorspellen twee foodtrendwatchers.

In het voorjaar overheerste bij veel mensen het gevoel dat het een overvloedige kerst zou worden. Foodtrendwatcher Anneke Ammerlaan denkt echter dat we dit jaar de broekriem aanhalen. ,,Dat is vergelijkbaar met eerdere periodes in de geschiedenis, waarin we afstevenden op een recessie. Mensen zoeken verder hun eigen vertrouwde kring op. In welke vorm dan ook.”

,,Mensen geven aan dat ze er nog steeds een gezellig moment van willen maken, maar het hele uitbundige heeft inmiddels plaatsgemaakt voor ‘het moet wel betaalbaar blijven’”, beaamt Joyce Bierman, foodtrendwatcher en binnen Albert Heijn verantwoordelijk voor de Allerhande.

Uit het jaarlijkse kerstonderzoek van Albert Heijn blijkt dat mensen dit jaar ongeveer 10 euro per persoon willen uitgeven aan het kerstdiner. Daarom staan in de Kerst Allerhande, die traditiegetrouw de dag na sinterklaas in de supermarkt ligt, dit jaar bij alle gerechten de kosten per persoon extra groot uitgelicht, en is er een hoofdstuk met voordelige kerstrecepten.

Quote Denk aan stoofpeer­tjes met goudglit­ter of een paarse bloemkool die van kleur verandert wanneer je er ci­troendres­sing overheen giet Joyce Bierman over de ‘magische’ recepten in de Kerst-Allerhande

De diners – hooguit drie of vier gangen – worden vrij klassiek, denkt Ammerlaan. ,,Toch zal er minder vaak een groot stuk vlees op tafel komen. Dat voelt voor een groep mensen niet goed meer.” Wat komt er volgens haar wel op tafel? ,,Meer vegetarische en veganistische gerechten is een trend die al jaren doorzet. En veel hoofdgerechten in bladerdeegkorst. Daar kan van alles ‘onder’ zitten, vlees, vis of vega.”

Dat laatste zou zomaar kunnen kloppen. Er wordt dit jaar volgens Bierman op de AH-website veel gezocht naar de zalm én beef wellington, en op miniversies daarvan. ,,Verder zijn ook dit jaar de stoofpeertjes, de garnalencocktail, de boeuf bourguignon en de sgroppino populair.”

Ook shared dining, kleine gerechten om met elkaar te delen, blijkt wederom geliefd. ,,We willen heel graag dat iedereen aan tafel geniet, dat er iets lekkers voor iedereen bij zit”, zegt Bierman. Dit jaar in de Kerst Allerhande daarom een aantal wonderbaarlijke tafels, een verzameling van kleinere en grotere ‘magische’ gerechten. ,,Voor wat lichtpuntjes in deze tijd. Denk aan stoofpeertjes met goudglitter of een paarse bloemkool die van kleur veranderd wanneer je er citroendressing overheen giet.”

Voor vlees gaan we naar de supermarkt; minder naar de slager

Wat drinken we bij het kerstdiner? ,,Hoe dan ook minder alcohol”, aldus Ammerlaan. ,,Wel een goed glas wijn aan tafel, maar een alcoholvrij of non-alcoholisch aperitief. Deze kerst lijkt het motto: alles moet aanwezig zijn, maar overdaad schaadt.” Bierman: ,,Daar bovenop is er meer vraag naar biologische en veganistische wijnen. De duurzaamheidsslag zien we nu dus ook bij drank.”

Ammerlaan verwacht tot slot een verschuiving in aankoopplaatsen. ,,Niet direct naar de slager voor een stuk vlees, maar kijken of er in de supermarkt iets te halen valt. En eerst inkopen doen in de eigen vertrouwde supermarkt, daarna pas naar een andere – duurdere – supermarkt. ‘Budgetkunst’ is in trek, consumenten zullen meer dan andere jaren weloverwogen inkopen doen. Binnen hun eigen set van voorwaarden, bijvoorbeeld alleen biologisch vlees, kijken hoe ze zo goedkoop mogelijk kerstinkopen kunnen doen.”

