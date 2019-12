Dit kerstdiner is makkelijk en kost nog geen 4 euro per persoon

Wie precies dit menu maakt, is bij Albert Heijn 14,29 euro voor vier personen kwijt, bij Jumbo 15,42 euro, bij Plus 14,49 euro en bij Dirk 13,10 euro. Voor het gemak is telkens voor tomatensoep gekozen en vanille-ijs.



,,Uit de vergelijking blijkt dat de consument financieel gezien het beste uit is bij Dirk van den Broek. Voor vier porties van het populairste kerstdiner is hij of zij bij Dirk van den Broek 13,10 euro per vier personen kwijt aan basisingrediënten", meldt Van der Tuin.