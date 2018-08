Dit kun je doen om darmgas te verminderen

Koken & etenScheten laten we allemaal. Hoe normaal darmgas ook is, we schamen ons voor die winden. Met deze trucs help je je darmen de hoeveelheid gas te beperken.

Volgens Astrid Postma-Smeets, expert voeding en gezondheid van het Voedingscentrum, laten we gemiddeld ongeveer 10 keer per dag een wind. Dit doet het lichaam om het darmgas kwijt te raken. Bij extra darmgas wordt soms zelf 30 tot 40 keer per dag een wind(je) gelaten, voor sommige mensen betekent dit een lozing aan darmgassen van wel twee liter per dag of zelfs meer.

,,Iedereen laat winden. Het is dus heel normaal'', zegt Yvette Bruinsma, gezondheidsvoorlichter van de Maag Lever Darm Stichting. Voeding speelt een belangrijke rol bij de productie van darmgassen: hoe je eet en wat je eet, heeft veel invloed op de samenstelling van de darmflora, de bacteriën die in de darm aanwezig zijn. Onverteerde voedselresten die in de dikke darm terechtkomen, worden door de darmflora bewerkt en hierbij komen veel gassen vrij.

Er is voeding die je beter kunt vermijden om winderigheid te voorkomen en verminderen, vertelt Bruinsma. ,,Producten zoals koolzuurhoudende frisdranken, bier, lightproducten, peulvruchten, koolsoorten, ui en prei kun je beter mijden. Deze zorgen voor extra gasvorming in de darmen.''

Postma-Smeets geeft aanvullend advies om overdadige winderigheid te voorkomen. ,,Wanneer je snel eet kan dat ook er voor zorgen dat je extra lucht mee hapt. Dat kan tot meer winderigheid leiden. Rustig eten kan helpen om minder lucht in je maag te krijgen tijdens het eten.'' Verder speelt de levensstijl een rol, weet de voedingsexpert. ,,Vermijd stress en beweeg voldoende. Blijven de klachten bestaan, dan is het verstandig om hierover met de huisarts en diëtist te overleggen.''

Vezelrijke voeding

Het is ook belangrijk om je lichaam te ondersteunen. ,,Een algemeen advies om winderigheid te voorkomen, is goed voor je darmen zorgen door gezonde, gevarieerde en vezelrijke voeding te gebruiken. Verder is het belangrijk om verstopping te voorkomen'', vervolgt Bruinsma. ,,Bij verstopping is vezelrijke voeding erg belangrijk maar door het gebruik van extra vezels kan de gasvorming ook tijdelijk weer toenemen. Belangrijk is dan ook om het aantal vezels geleidelijk uit te breiden. Drink daarbij minimaal 2 liter vocht per dag.''