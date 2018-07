Dit kun je doen tegen brainfreeze

Koken & eten Een glas water, koude cola of een warme kop thee? Welk drankje lest de dorst het best?

25 juli Geplaagd door de hitte zoeken velen wanhopig naar het meest verkoelende en dorstlessende drankje. Het is trouwens beter om je niet door dorst te laten leiden, dan is het al een beetje te ver gekomen. Preventief drinken is de boodschap. Maar hoeveel en wat dan?