Dit kun je óók in de lunchtrommel van je kind stoppen

Koken & eten Hoeveel eieren per week mag je nu eten? Opvallend veel volgens nieuwe studie

12:00 Overdaad schaadt. Dat is dé vuistregel voor zowat al onze eet- en drinkgewoontes. Ook met eieren moet je oppassen, is ons altijd geleerd. Het aantal eieren dat je per week zou mogen nuttigen, verschilt de laatste jaren naargelang de geraadpleegde bron. Een nieuwe studie concludeert nu dat tot twaalf eieren per week de gezondheid geen schade toebrengt. Zelfs niet bij patiënten met prediabetes of met type 2 diabetes. Let wel: ,,Als de eieren deel uitmaken van een gezond voedingspatroon".