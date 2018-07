Dit lila ijsje smaakt naar zoete aardappel

IJs is populair: het aantal ijssalons is in Nederland in tien jaar tijd verdubbeld. Volgens Dennis van Asselt, chef-redacteur van Snackkoerier, proberen ijssalons zich dan ook te onderscheiden. ,,In een stad als Leiden zijn al ruim twintig ijssalons te vinden. Dan moet je mensen naar je salon toe lokken. IJs van Matthijs in Leiden heeft bijvoorbeeld BigMac-ijs gemaakt. Mensen komen ernaar toe om te kijken en misschien een ijsje te proberen, maar het is vooral gratis reclame'', zegt Van Asselt.