Dit moet je volgens deze verouderingsexpert doen om 100 te worden

Gezond en wel 100 jaar worden: dat willen de meeste mensen waarschijnlijk wel. Maar tegelijk zijn we extreem fatalistisch als het op onze levensduur aankomt, zegt Eric Verdin, een Luikse arts en onderzoeker die al 35 jaar in de Verenigde Staten werkt. Hij is ceo van het Amerikaanse Buck Institute, ‘s werelds enige onafhankelijke onderzoeksinstelling die zich bezighoudt met veroudering.



,,Hoe vaak hoor je mensen niet zeggen: ‘ik word niet oud want mijn ouders zijn allebei vroeg gestorven’, of ‘kanker zit in onze familie’? Welnu, uit allerlei onderzoeken weten we intussen dat een lang en gezond leven voor 93 procent bepaald wordt door omgevingsfactoren en slechts 7 procent door je genen. Je hebt je levensduur en -kwaliteit dus voor het grootste deel in eigen handen.”