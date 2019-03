Dit orkest moet elke dag op zoek naar de perfecte wortel en komkommer

Het orkest heeft al vier albums uitgebracht en mocht optreden in onder andere de Royal Albert Hall in London, bij Paul McCartney's zestigste verjaardag en de groep heeft zelfs een vermelding in het Guinness World Records boek voor ‘meeste concerten door een groente-orkest’.

© Great Big Story

In gesprek met de BBC vertelt Matthias Meinharter, een van de oprichters, over het ontstaan van het orkest. ,,Het begon allemaal als een grap. We waren aan het brainstormen wat we zouden gaan doen en we dachten: ‘Wat is het lastigste ding om muziek mee te maken?’ We waren op dat moment soep aan het maken en het ene leidde tot het andere’’, aldus Meinharter. Inmiddels bestaat het orkest ruim 21 jaar.

© Great Big Story

Instrumenten

Het groente-orkest heeft over de jaren 150 nieuwe groente-instrumenten bedacht. En ze waren inspirator van meerder groente-orkesten, als de London Vegetable Orchestra and Long Island Vegetable Orchestra. Ondanks al deze mijlpalen wordt de groep nog vaak lacherig bekeken.



,,Veel mensen denken dat we een soort van cabaret zijn of een grappig optreden’’, vertelt Susanna Gartmayer, bespeelster van de wortelmarimba, radijsbasfluit en talloze andere groente-instrumenten. ,,Maar deze mensen zijn verrast als ze inzien dat er eigenlijk heel veel geluid in groenten zit.’’



Dit laat het Weense groente-orkest horen met imitaties van klassieke stukken, maar ook door het componeren van eigen muziek, variërend van hypnotiserende elektronische muziek tot housenummers.

Om tot een concert te komen, moeten de artiesten wel eerst hun eigen instrumenten prepareren. Op de dag van het optreden bezoeken ze eerst de markt om de perfecte prei, wortel, komkommer of andere groente te bemachtigen. Vervolgens zijn de muzikanten 2 à 3 uur bezig om de groenten te snijden en te bewerken voor het optreden.



Per persoon maken ze tussen de 8 en 25 instrumenten, mede omdat de instrumenten vaak tijdens het concert vervangen moeten worden.



Voor verspilling hoef je echter niet te vrezen, want na het concert worden de groente-instrumenten die niet zijn gebruikt gekookt in een soepje en geserveerd aan het publiek. De gebruikte instrumenten kunnen worden meegenomen door het publiek om thuis te bespelen.

Het geluid is telkens anders