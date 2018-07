Dit pijnlijke feit weten de meeste mensen niet over oesters

Dode rauwe oesters zijn gevaarlijk om te eten. Is de oester dood? Dan moet hij gekookt worden. Gebeurt dat niet, dan kan dat grote gevolgen hebben. Dat ondervond een 71-jarige Amerikaan. Hij liep een vleesetende bacterie op door het eten van een rauwe, dode oester en moest dit met zijn leven bekopen. Zijn verhaal én het feit dat rauwe oesters nog leven als we ze eten, heeft tot veel vragen op sociale media geleid. Bijvoorbeeld of oesters pijn voelen wanneer we ze eten.

Hierop zag de organisatie Seafish, een organisatie die zich in zet om de normen in de visindustrie te verhogen, zich genoodzaakt om te reageren. ,,Helaas is er nog geen definitief bewijs of oesters pijn voelen'', laat de organisatie weten. ,,Er zijn groepen die beweren dat oesters pijn kunnen voelen en anderen die zeggen dat ze geen centraal zenuwstelsel hebben en dus geen pijn voelen zoals andere soorten zeevoedsel. We hebben momenteel geen onderzoek op dit gebied.''