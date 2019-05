Dit recept hielp Giphart van zijn weerzin tegen kippenlevertjes af

Er wordt onder voedselologen veel nagedacht over onze smaakontwikkeling. Kinderen houden namelijk van andere producten dan volwassenen en bejaarden. Er is een theorie dat ons smaakpalet om de zoveel jaar wordt aangepast aan onze fysieke behoeften. Afkeer of verlangen naar ingrediënten zou kunnen wijzen op de aanwezigheid van stoffen die wel of niet voedzaam voor ons zijn. Deze theorie - door sommigen denigrerend omgeschreven als ‘zachte, speculatieve wetenschap’ - zou verklaren hoe onze smaakvoorkeuren tijdens ons leven kunnen veranderen. Waarom we als kind spruitjes verafschuwen, om er dertig jaar later juist naar te verlangen.



Vroeger haatte ik kippenlevertjes. Echt haatte. De lever is een chemische fabriek die letterlijk honderden stoffen verwerkt en omzet (bijvoorbeeld medicijnen en andere chemische materie. (Kippen)levers bevatten veel eiwitten en ze zijn een bron van vitaminen (met name A en B12) en ijzers. Als kind heb je daar genoeg van, maar mensen die bijvoorbeeld gevoelig zijn voor bloedarmoede hebben baat bij kippenlevers.