Dit restaurant serveert met trots vis uit blik

Koken & etenIn Zuid-Europese landen staat vis uit blik in hoog aanzien, terwijl ingeblikte visjes hier een armoedig imago hebben. Daar wil The Can Bar verandering in brengen.

Tonijnsalade met veel mayonaise of goedkope mandarijnpartjes die grootouders als toetje serveren. The Can Bar in Amsterdam wil afrekenen met de negatieve associaties en verkoopt vis uit blik als bijzondere snack. Volgens mede-eigenaar Aad Beuqi (35) is het niet meer genoeg om alleen gefrituurde snacks te hebben en is het nodig de klant kennis te laten maken met iets bijzonders.

Vis uit blik

Geïnspireerd door Portugese en Spaanse barretjes die conservas als delicatessen in kleurrijk blik verkopen, begon Beuqi met zakenpartner Onno van Grondelle (49) een zoektocht naar blikjes die Amsterdammers kunnen waarderen.



Aan voetbalfans (‘het type dat graag gefrituurd voedsel eet’) serveert Beuqi nu tonijn uit de Azoren (€6,40), de meest toegankelijke vissoort. Voor de avontuurlijke visliefhebber is hij bezig de beste viseitjes in blik te selecteren.



Aan de muur hangen geinig bedoelde posters van designbureau Tank met teksten als ‘Yes we CAN’. Ook hielp het bureau de sporen van het oude bruine sportcafé uit te wissen.

Alleen de beamer uit de tijd van The Cuban mocht blijven. Want hoewel The Can Bar te chic is om voetbal te kijken, maakt Beuqi een uitzondering voor wedstrijden van Ajax. Dan functioneert de ruimte nog steeds als sportcafé, zij het met vis uit blik in plaats van bitterballen.

