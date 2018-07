Dit ‘rietje’ kan McDonald's en het milieu redden

Koken & etenMcDonald’s stopt met rietjes, Starbucks wil er ook vanaf. Maar hoe slurpen we onze drankjes als plastic rietjes niet meer mogen? Een bakkerij in het Duitse Bielefeld denkt een oplossing te hebben gevonden.

In de winkel van Backsüchtig krijgen klanten bij hun Orangina een heel bijzonder rietje: een holle buis pasta. ‘Klinkt gek, maar het werkt! En het milieu zal ons bedanken’, schrijft ondernemer Hans-Martin Rolf op de facebookpagina van zijn bedrijf. Het idee is afkomstige – ere wie ere toekomt – van een onderneming uit de buurt: de Spaanse bar Celona uit dezelfde plaats.

Veel klanten reageren enthousiast en vinden het een ‘superidee’. Een enkeling stelt nuchter dat veel drankjes ook zonder rietje te drinken zijn. Waarom geen metalen rietjes? vraagt een ander. Die zijn lastig schoon te maken en dat is niet zo hygiënisch, reageert de bakker.

Friemelen

De pasta die de 54-jarige Rolf gebruikt, heeft zijn personeel zelf ontworpen. ,,Het team begon te friemelen, niet door macaroni te kopen, maar het zelf te maken", vertelt Rolf tegen de Duitse jongerennieuwssite Jetzt.

Op de vraag of de rietjes niet zacht worden antwoordt hij: ,,In een warme drank gebeurt dat pas na twintig minuten, in een koud drankje na anderhalf uur. We hebben alles getest.''

Quote Het was een teaminspan­ning Hans-Martin Rolf, bakker Er is kant-en-klare pasta in de handel die mogelijk geschikt zou zijn: bucatini, ook in Nederland te koop. Die buisjes lijken een beetje op spaghetti, maar ze zijn dikker.

Dat zijn milieuvriendelijke stengels zo populair zouden worden, had de meester-bakker niet gedacht. Hij is al bakker vanaf 1980, leidde 27 jaar een grote bakkerijketen en werd toen zelfstandige. Nu is hij trendsetter.

Steeds meer bedrijven gaan op termijn hun plastic rietjes vervangen door een alternatief. De Britse overheid heeft in april een verbod ingesteld op wegwerpproducten, zoals plastic rietjes, en de Europese Commissie bereidt soortgelijke maatregelen voor. Rolf is blij met de aandacht, maar blijft volgens Jetzt bescheiden: ,,Het was een teaminspanning.''

Of het ook werkelijk op grote schaal gebruikt kan worden, is de vraag. McDonald's Nederland laat desgevraagd weten dat er in verschillende landen diverse opties worden getest. Eind dit jaar valt de beslissing over de manier waarop de Nederlandse vestigingen van McDonald's het rietje vervangen. Volgend jaar zal de introductie van de nieuwe, nog onbekende oplossing, plaatsvinden.