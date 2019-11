Dit swingende kookboek is het beste van dit jaar

Van der Leedens boek is gekozen uit vijf genomineerden. De uitreiking is ook het begin van de Kookboekenweek die morgen van start gaat. Het Gouden Kookboek is de prijs voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige kookboek van het voorgaande jaar.



De vakjury zegt meerdere recepten uit alle genomineerde kookboeken te hebben bereid. Aan de hand van de resultaten is de winnaar bepaald. Juryvoorzitter was Janny van der Heijden. Zij heeft de prijs – het kookboek uitgevoerd in ‘goud op snee’ – uitgereikt in Baut in de hoofdstad.

De vier boeken zijn moeilijk met elkaar te vergelijken: een basisboek, een kookboek voor kinderen, een romantisch kookboek, een Marokkaans kookboek en een Indonesisch kookboek. IndoRock werd het, zegt de jury, omdat ze er niet ‘omheen konden’ dat Indonesië hot is. ‘Er is een heuse stroom aan kookboeken op gang gekomen die de gordel van smaragd belichten. Indorock is eigenwijs en eigentijds maar loopt tegelijkertijd over van liefde voor het land, de keuken, de cultuur en traditie’, schrijven zij in het juryrapport. ‘De recepten van Vanja van der Leeden rocken zoals de titel al doet vermoeden, maar dat doet het beeld ook. Remko Kraaijenveld heeft een prachtig beeldverslag gemaakt: rauw, puur. Nergens opgepoetst maar eerlijk. Kortom een boek om van te houden met liefdevolle recepten om te delen.’

Dit zegt de jury over de vier andere genomineerde boeken:

Jean Beddington, Bouillon – Karakter Uitgevers. De van oorsprong Britse Jean Beddington deed een Bachelor of Arts in Birmingham, toog toen naar Japan om daar een opleiding te volgen aan de Shizen Shoku-kookschool en streek daarna in Nederland neer waar ze kookte op het hoogste niveau en haar eigen restaurants had. Ze is zich terdege bewust dat koken zonder basis onmogelijk is en als er één basis in de keuken is dan is dat wel bouillon. In dit boek, dat je rustig een standaardwerk in spe kunt noemen, geeft ze een compleet overzicht van alle bouillons, fonds en varianten.



De uitvoering is gedegen, de vormgeving klassiek en de foto’s van José van Riele passen hier goed bij. Dit is een kookboek dat over vijf jaar nog in de handel zal zijn, een boek wars van trends maar o zo belangrijk als basis voor élke keuken. Bouillon is een uniek en meer dan compleet naslagwerk met chefsgerechten die met een beetje ervaring écht voor iedereen maakbaar zijn, en onmisbaar zullen blijken.

Regula Ysewijn, Brits bakboek – Carrera Culinair. Het is romantisch, het is leerzaam en barst van de fijne recepten met een verhaal. Een boek waarbij je al blij wordt van het lezen van de ingrediënten voor bijvoorbeeld een tea loaf of Genoa cake. Dit is een boek waarin je je compleet kunt verliezen, waar ezelsoren in komen en vetvlekken. Waar je veel plezier aan kunt beleven. Regula heeft bijna alles aan dit boek zelf gedaan. Niet alleen de recepten maar ook tekst, vormgeving, styling en fotografie zijn van haar hand. Sfeervol, klassiek, smakelijk, gezellig en stijlvast. Dit multitalent maakte een boek om vooraan op je keukenplank te leggen.



Regula Ysewijn, jurylid van de Vlaamse BakeOff, neemt je gul mee in haar liefde voor Groot-Brittannië en bakken. Op reis langs buns, pies, biscuits en cakes. Zoals ze zelf schrijft: hoewel Britishness misschien een minder positieve bijklank kreeg door de recente politieke veranderingen, denk ik dat er geen beter moment is om samen te komen rond de tafel en elkaar te leren kennen met een goed stuk cake en een sterke Engelse thee. We zijn het met haar eens. Met dit boek kan dat. Je wilt een schort om, fijne muziek op, en bakken. Er is geen ontkomen aan.

Samuel Levie, Eten met nijntje – Mercis. Wat een goed idee; om op een originele manier hét kinderidool van alle tijden Nijntje, een idool van ons allemaal, te gebruiken op weg naar creatieve recepten. Een ideale manier om kleine kinderen lekker te laten eten én smaken te leren kennen. Geweldig om als ouder, opa of oma, aan de hand van de tijdloze tekeningen van Dick Bruna, met je kind boodschappen te doen voor een van de recepten. En laten zien wat er gebeurt tussen de tekening en het bordje.

Als chef-kok én vader van twee jonge kinderen maakte Samuel Levie smakelijke, groenterijke en eenvoudige recepten, paste Maaike Koorman een styling toe die perfect aansluit bij de kleurrijke tekeningen van Dick Bruna en fotografeerde Jeroen van der Spek ingetogen en is ook de vormgeving helder en simpel. Dit boek is compleet in evenwicht. Om te hebben en om weg te geven: deze verhalen voor de allerkleinsten en inspirerende recepten voor de hele familie.

Najat Kaanache, Najat – Luitingh-Sijthoff. Schoonheid, dat is het eerste wat in je opkomt wanneer je de cover van Najat ziet. Het omslag springt eruit, op een tafel vol kookboeken. Je wilt het boek direct oppakken. Bij het doorbladeren spat de bijzondere fotografie van de pagina’s af. Auteur Najat Kaanache werd geboren in Spaans Baskenland uit Marokkaanse ouders en ervaarde al op jonge leeftijd dat de smaken die je in je jeugd meekrijgt bepalend zijn voor de rest van je leven. Haar culinaire hart ontwikkelde zich rap. Ze werkte bij de grootste sterrenrestaurants ter wereld, zoals El Bulli en Noma en zoog alle kennis op. Ze heeft inmiddels haar eigen succesvolle restaurant, NUR, in de medina van Fez.