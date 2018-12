Dit waren de lekkerste happen, bubbels, bieren en restaurants van 2018

Het jaar loopt ten einde en wij blikken terug met lijstjes in acht thema’s: sport, media, onderweg, reizen, economie, streamen, royals en koken. Vandaag aan de beurt is ‘koken’. Wat smaakte goed afgelopen jaar? En welke gerechten hebben we massaal omarmd? Van caponato tot Spaanse cava brut: dit zijn de culinaire lijstjes van 2018.