Dit worden deze zomer de populairste drankjes op het terras

De zomer is begonnen en dat betekent dat er (hopelijk) veel zonnige dagen op het terras in het verschiet liggen. Bestellen we dan massaal rosé, sangria of toch iets heel anders? De Vlaamse culinair trendwatcher Saskia Neirinckx vertelt welke zomerse drankjes dit jaar furore maken.

Trend 1: makkelijke cocktails

Tijdens de coronalockdowns ontdekten we dat kant-en-klare cocktails soms een beter resultaat geven dan je eigen geklungel met een cocktailshaker. Ook deze zomer lijken ze het goed te gaan doen, zelfs op het terras. Al is het wel tijd voor iets anders dan altijd maar die gin-tonic uit blik. ,,Bijvoorbeeld een dark ‘n stormy: een cocktail met donkere rum, gemberbier en limoen. Een bar of restaurant kan zo’n cocktail extra speciaal maken door te kiezen voor een bijzondere soort rum, zoals de pineapple-rum Firewater van Mission Masala”, zegt Saskia Neirinckx.

Trend 2: nostalgie met een vette retroknipoog

Niet alleen nieuwe drankjes zullen populair zijn, verwacht Neirinckx. ,,Er zijn heel wat nostalgische drankjes die plotseling gigantisch populair worden, onder andere dankzij TikTok”, vertelt ze. ,,Zo is de slushie helemaal terug: een kleurrijk ijsdrankje gemaakt van chemische siroop die ik heel erg met pretparken in de jaren 90 associeer.”

Volgens The New York Times zie je binnenkort overal rode marasquinkersen in hoge glazen opduiken: de Dirty Shirley is weer on trend. ,,Een makkelijke cocktail met Sprite, vodka, grenadine en een kers. Het is een van de trends die dankzij TikTok snel de oceaan overstaken. Een van de receptvideo’s haalde zelfs al 6,4 miljoen views.

Trend 3: inspiratie uit alle windstreken

Opvallend veel smaken uit andere oorden vinden hun weg naar ons smakenpallet. ,,De Mexicaanse mezcal moet je zeker eens proeven. Mezcal wordt net als tequila gemaakt van de bladeren van agave. Maar als ze gestoomd worden in ondergrondse putten, kunnen ze een aangenaam rokerige toets krijgen.”

Net zoals in ons eten, duiken Oosterse tinten ook op in het drankenaanbod. ,,De Aziatische citrusvrucht yuzu is een populaire smaakmaker en zit ook steeds meer in drankjes. Al is hét Japanse drankje bij uitstek - niet alleen in Nederland en België, maar internationaal - ongetwijfeld sake. Niet de goedkopere tafelsake die je warm moet drinken, maar de echte kwaliteitsvolle zuivere sake die je koud uit een glas drinkt. Een perfecte verfrissing voor tijdens de zomer. Ook in sake ontdek je soms een smaakje van yuzu.”

Quote Heel wat chefs experimen­te­ren zelf met het fermente­ren van thee met fruit en kruiden, en serveren een eigen kombucha die past bij hun menu Saska Neirinckx, Culinair trendwatcher

Trend 4: alcoholvrij blijft in opmars

Voor wie de volledige cocktailervaring wil, maar niet de alcohol, bieden mocktails nog meer dan ooit een oplossing. ,,Vandaag de dag is een ‘no ABV’-drankje - de hippe term voor een mocktail - meer dan een alcoholvrije versie van je favoriete cocktail. Het zijn non-alcoholische drankjes gemaakt volgens de regels van de destilleerkunst.” Ook de kombucha’s houden hun plek op de zomerse cocktailkaarten, aldus Neirinckx. ,,Heel wat chefs experimenteren zelf met het fermenteren van thee met fruit en kruiden, en serveren een eigen kombucha die past bij hun menu. Zelfs in bars ontdek je vaker een kombucha van het huis.”

Trend 5: verfijnde siropen én ingrediënten

Hoewel het op sommige momenten vooral snel en makkelijk mag zijn, is er ook veel vraag naar vakmanschap en kwaliteit. ,,Bartenders steken meer werk in de ontwikkeling van eigen siropen en werken met verse ingrediënten en kruiden. Het mag allemaal wat specialer zijn, en ook qua ingrediënten mag het luxueuzer gaan: in buurland België pakt Jan Van Ongevalle van Ugly Duckling Knokke binnenkort uit met een destillaat van kaviaar. Dat wordt geserveerd met een blini met kaviaar, zodat je ook het mondgevoel van het echte product erbij hebt.” Kaviaar in een drankje, het is eens wat anders.

Cocktailrecept: Dirty Shirley Ingrediënten

- 30 ml vodka

- 15 ml grenadine

- 120 ml Sprite

- Marasquinkersen ter afwerking

- IJsblokjes Zo maak je het

Vul een highball glass met ijs. Voeg de vodka en grenadine toe aan het glas. Roer even en giet dan de Sprite erbij. Werk tot slot af met de marasquinkersen. Cheers!

