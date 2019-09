Dit zijn de 7 grootste mythes over maagverkleiningen

Een maagverkleining is zo gepiept

,,Integendeel: als je besluit tot een maagverkleining ga je een uitgebreid en langdurig traject in. Allereerst moet je door een soort ‘ballotagecommissie’ bestaande uit een psycholoog, internist, diëtist en chirurg. Die beoordeelt of je lichamelijk en geestelijk sterk genoeg bent voor zo’n zware ingreep. Want dat is het; tijdens de operatie wordt je hele inwendige systeem omgelegd, met alle risico’s op complicaties van dien.



Vervolgens moet je leren leven met een totaal nieuwe situatie, waarbij je last kunt krijgen van chronische diarree, ziek kunt worden van eten, en de rest van je leven moet blijven opletten. Het lijkt misschien een gemakkelijke optie, maar het is een enorme weg. Ik kan het weten: ik heb uiteindelijk drie operaties ondergaan.’’