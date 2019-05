Dit zijn de beste bieren bij je barbecuegerechten

Super 8 Blanche

• Brouwerij Haacht

• 5,1%

• 33 cl

• € 1,25

Bij scampi-spiesjes met citroen en knoflook

Met het Super 8-gamma bewees Haacht dat het ook als één van de oudste Belgische brouwerijen durft te innoveren. Naast de IPA en Saison introduceerden ze ook deze Blanche. Een Belgisch witbier dat dankzij de tarwe een heerlijk rins karakter heeft. Geheel volgens deze stijl wordt het troebele bier gebrouwen met koriander en gedroogde sinaasappelschil. Beide kruiden ontdek je reeds in de neus van het bier en versterken het zacht-fruitige van het bier. Het citrusaccent van dit witbier vindt aansluiting bij de citroen en verfrist de knoflook, terwijl zijn tarwekarakter de smaak van de scampi mooi aanvult.

Surfine

• Brasserie Dubuisson

• 6,5 %

• 33 cl

• € 1,27

Bij gegrilde asperges à la flamande

Henegouwen is de bakermat van de Saison-bierstijl. Geen wonder dus dat ook de oudste Waalse brouwerij er eentje in haar gamma heeft. Surfine combineert een leuke bitterheid met florale en kruidige toetsen. Dit verfrissende bier heeft een licht-fruitige body en sluit af met een aangename en droogbittere afdronk. Kortom, alles wat je kan verwachten van een Henegouwse saison. Een dorstlesser met karakter. Met dit aspergegerecht pair je twee Belgische klassiekers. Het licht-bittere van de asperges vloeit leuk samen met het bittere bier, tegelijk veegt het de aardsheid weg.

Chimay Bleue

• Abdij van Scourmont

• 9 %

• 33 cl

• € 2,20

Bij burgers met barbecuesaus

Geheel volgens de regels van de trappisten wordt dit bier gebrouwen binnen de muren van een abdij en onder supervisie van de monniken. Deze Bleue is de favoriet uit het Chimay-gamma van vele bierliefhebbers en dat is niet onterecht. In de neus herken je meteen aroma’s van karamel, donkere chocolade en koffie. Allemaal dankzij de geroosterde mout die het bier zijn krachtig karakter geeft. De geroosterde burgers komen in harmonie met de gebrande mout, net als zijn volle smaak en accent van donker fruit mooi met de saus matcht.

Hapkin

• Brouwerij Alken Maes

• 8,5 %

• 33 cl

• € 1,25

Bij pulled-pork sandwiches

De naam Louwaege zegt je wellicht niets, maar ‘Hapkin’ des te meer. Beiden zijn nochtans nauw verbonden. Hapkin was één van de meest populaire bieren van de voormalige West-Vlaamse brouwerij uit Kortemark. Alken Maes bracht het bier weer tot leven. Zijn volmondige smaak met pittige bitterheid dankzij de Monroe-hop doet zijn naam alle eer aan. Hapkin ofwel ‘met de bijl’ was namelijk de bijnaam van graaf Boudewijn VII. De zoetbittere smaak van het bier vult de volle smaak van deze pulled pork-klassieker van de Amerikaanse zuidelijke staten perfect aan.

Duvel Tripel Hop Cashmere

• Brouwerij Duvel Moortgat

• 9,5 %

• 33 cl

• € 1,91

Bij T-bone steaks met avocadosalsa

Hop is even gevarieerd als de druif en elk jaar komen er nieuwe soorten bij. Duvel Tripel Hop Citra is sinds 2017 permanent verkrijgbaar. Onder leiding van meesterbrouwer Hedwig Neven blijft Duvel Moortgat echter experimenteren met nieuwe hoppen, zoals deze Cashmere. Ze is het resultaat van een kruising tussen Cascade en Northern Brewer. Het eindresultaat mag er zijn. Met hoptonen van perzik, meloen en kokosnoot gedragen op een Duvel-body met een leuk citrusaccent laat het bier zich smaken. De exotische hoparoma’s zijn een ideale match met de avocadosalsa. Met zijn krachtige en volle smaak kan het zich perfect staande houden naast een gegrilde T-bonesteak.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Bier voor bij de barbecue, van links naar rechts: Chimay Bleue, Lupulus Organicus, Quintine Blond, Hapkin, Duvel Tripel Hop Cashmere, Gouden Carolus Tripel, Super 8 Blanche en Brewdog Punk IPA. © © Bart Leye

Gouden Carolus Tripel

• Brouwerij Het Anker

• 9 %

• 33 cl

• € 1,44

Bij zalm met curry-kokossaus

Het Anker is het brouwend hart van de stad Mechelen. Met zijn lange geschiedenis en de vijfde generatie aan het roer brouwt ze mooie bieren met een verhaal. En daar maakt deze tripel absoluut deel van uit. Hun gist geeft het bier zijn verleidelijke zoet-fruitige aroma’s van abrikoos en banaan mee. Die worden nog versterkt door de curaçao waarmee het bier gebrouwen wordt. De kruidigheid in zijn smaakprofiel wordt versterkt door de koriander en kardemom. Zijn zoete body houdt alles mooi in balans. De kruiden in het bier en gerecht harmoniëren in deze pairing. De volle fruitigheid is dan weer de perfecte aanvulling bij deze zalm op de BBQ.

Lupulus Organicus

• Brasserie Lupulus

• 8,5 %

• 33 cl

• € 1,85

Bij beer can chicken

De meeste Belgische tripels zijn vrij zoetbitter. Hier krijgen we een erg verschillende en sterk gehopte tripel in ons glas. Dat hoeft niet te verwonderen: de naam van deze Waalse brouwerij verwijst immers naar de Latijnse benaming van de hop ‘humulus lupulus’, wat zoveel betekent als ‘nederige wolf’. De wolf op het etiket leidt je naar hopbittere tripel met een frisse citrusneus. Organicus verwijst dan weer naar het feit dat het bier enkel met biologische ingrediënten werd gebrouwen. Bij de geroosterde kip brengt dit bier de nodige verfrissing en fruitigheid om het geheel te vervolledigen.

Quintine Blond

• Brasserie des Légendes

• 8 %

• 33 cl

• € 1,90

Bij lamsbout met kruidenkorst

De 38-jarige heks Quintine uit de streek van Ellezelles liet haar leven op de brandstapel in 1610. Net als de andere bieren in het gamma van de brouwerij zijn de namen steeds gelinkt aan lokale folklore en legendes. Deze Quintine betovert je met haar frisfruitige persoonlijkheid, licht zoete smaak en droogbittere afdronk. Op haar thuisbasis of betere brouwsite in Ellezelles kun je zelfs de andere bieren ontdekken en combineren met een streekgerecht. De frisse kruiden van de lamsbout ontmoeten florale hoptonen van het bier. Zijn bitterheid breekt het geheel en brengt zo de balans tussen de smaken terug.

Punk IPA

• Brewdog

• 5,6 %

• 33 cl

• € 2,79

Bij gegrilde ananas

Of je ervan houdt of helemaal niet, dit bier laat bij iedereen een duidelijke indruk na. Pompelmoes, citrus en lychee, de explosieve hoparoma’s springen meteen naar voren in de eerste ontmoeting. Er werden maar liefst zeven hopsoorten toegevoegd. Deze postmoderne klassieker, zoals ze dit bier zelf noemen, is hun meest verkochte en populaire bier. Het maakte deel uit van de start van de craft beer-revolutie. Nu nog steeds blijft het een erg geslaagde en genietbare IPA. Fruit en bier? Ja hoor, het kan perfect. Het geroosterde van de ananas countert de bitterheid terwijl zijn hopfruitigheid leuk overvloeit in die van de ananas.

Spontan Basil

• Brouwerij Lindemans

• 6 %

• € 11

Bij gegrilde aardbeien met basilicum en vanille

Dit uitzonderlijke bier is een blend van lambiek, die 1 en 2 jaar op eik gerijpt is, waaraan verse basilicum werd toegevoegd. De familiebrouwerij Lindemans creëert al zes generaties lang uitzonderlijke lambieken en geuzes. Zo zijn de Cuvée Renées erg geslaagd. Met deze Spontan Basil tonen ze nog meer wat ze in hun mars hebben. Het elegante bier verlegt opnieuw de grenzen van wat we definiëren als ‘de smaak van bier’. Je krijgt een tof samenspel tussen het zure bier en het fijne zuurtje van de aardbeien. Bier en gerecht verzachten elkaar door de basilicum in beide. Daardoor worden de vanille en het geroosterde net meer naar voren geduwd.