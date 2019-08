Dit zijn de beste koelboxen voor ijskoude drankjes

Passieve koelboxen zijn daarom het populairst. De koelelementen of ijsblokjes en de geïsoleerde behuizing houden de inhoud in ieder geval enige tijd gekoeld.



Hoe lang een box de warmte buiten houdt, verschilt per type en merk, blijkt uit een test door besteproduct.nl van negen passieve koelboxen. In de Campingaz IceTime Plus Extreme is de starttemperatuur van 7,3 graden na zes uur gestegen tot 11,5 graden. In de mindere modellen is het tegen die tijd al vier graden warmer.



In het gras van Paviljoen Puur te Diemen houden onze panelleden ook het gebruiksgemak en design tegen het licht. Snijdende handvatten zijn zeker bij zwaardere belasting een afknapper, illustreert kampeerredacteur Jos Mark.



Bovendien blijkt een grote inhoudsmaat niet altijd heilig; kleinere boxen kunnen, dankzij een gunstiger indeling, soms meer blikjes of flessen kwijt.