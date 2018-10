Dit zijn de beste kookboeken van dit jaar

Dat heeft de CPNB zojuist bekendgemaakt. Het gaat om de boeken Bijdendijk: een keuken voor de Lage Landen van Joris Bijdendijk, Home Sweet Home XMAS: bergen makkelijke recepten voor een onbezorgd (kerst)feest van Yvette van Boven, TLV: recepten en verhalen uit Tel Aviv van Jigal Krant, Mari plukt de dag: in 4 seizoenen, 607 recepten en 1001 tips & trucs van Mari Maris en Hoe dan?! Favoriete recepten uit de 7 keukens van Maroeska Metz van Maroeska Metz. De winnaar wordt op vrijdag 9 november bekendgemaakt. In 2017 werd Het Gouden Kookboek gewonnen door Nadia Zerouali en Merijn Tol met Souq . De vakjuryonder leiding van kookboekenschrijver Janny van der Heijden bestond uit kookboekhandelaar Jonah Freud, boekhandelaar Daan van der Valk, schrijvers en culinair journalist Ronald Giphart en Makkie Mulder, voormalig hoofdredactrice van Delicious.

Over elke kok schreef de jury iets lovends. Zo is Joris Bijdendijk een chef die 'niet te cheffie' is. 'De recepten zijn toegankelijk, nu en dan uitdagend maar zeker op een vrije zondag voor iedereen te doen.' Bij Yvette van Boven voelt het 'alsof je beste vriendin je de liefde voor puur en eerlijk eten uitlegt'. Over het boek van Jigal Krant: 'Neem dit boek ter hand en je wilt vrienden uitnodigen, koken, uitproberen, of nee sterker nog: direct afreizen naar Tel Aviv.'

Populair

Mari Maris maakte volgens de jury vegetarisch kookboek zonder dat je het door hebt. 'Maris kan niet alleen recepten opschrijven waar iedereen mee uit de voeten kan, ze kan ook verhalen schrijven. Mari plukt de dag is een lees- en kookboek.'

De lof voor Maroeska Metz' boek waarmee ze tien jaar bezig is geweest: Ze schreef de recepten op voor haar kinderen. Fotografeerde ze zelf en bij elk recept kun je via een QR code een filmpje kijken waarin ze extra toelichting geeft.



Kookboeken zijn populair in Nederland. De verkoop steeg volgens de CPNB in het laatste kwartaal van 2017 met 3,5 procent ten opzichte van dezelfde periode het jaar ervoor. Simpel van topchef Yotam Ottolenghi stond de afgelopen drie weken op de nummer 1 in De Bestseller 60.