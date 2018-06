Dit zijn de beste sterke dranken volgens de consument

De SIP Awards zijn jaar geleden in het leven geroepen om de consumenten de gelegenheid te geven om hun mening te uiten. De jury proeft alle dranken blind en velt vervolgens een oordeel. Van de drie Nederlandse inzendingen werd vooral de Bols Ginger goed beoordeeld. De likeur werd zelf als beste beoordeeld in de categorie kruidenlikeur.

Ook de Belgische Moon-Gin werd dus positief ontvangen door de jury en sleepte een Platinum Award in de wacht. Naast deze onderscheiding binnen de categorie ‘gedestilleerde gins’, kreeg deze Belgische topper ook goud voor hun flesontwerp. ,,Deze Platinum prijs opent vele deuren, zo krijgen we al aanvragen via Denemarken, Nederland en zelfs Zuid-Korea'', aldus eigenaren Tommy De Mulder en Matthew van Noten, die in samenwerking met De Moor in Aalst inmiddels ook een nieuwe gin hebben gecreëerd. ,,Cherry Moon smaakt helemaal anders en bevat toetsen van kers en zomers fruit.''



De volledige lijst is hier te vinden.