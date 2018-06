Dit zijn de beste terrassen voor als je op vakantie gaat

Nederlanders zijn zelfs de grootste terrasgangers van Europa, beweert reserveringssite IENS. Wordt gemiddeld in Europa een derde van de reserveringen gedaan bij een restaurant met een terras, in Nederland ligt dit percentage het hoogst van Europa, met 70 procent. Tijdens de zomerse terrasbezoekjes besteden we gemiddeld 33 euro per persoon.



Uit de enquête blijkt verder dat het terras ook wordt gezien als een goede locatie voor een romantisch diner of een date. Ook dit is opvallend, aangezien deze trend in Europa niet is waar te nemen. IENS maakte een lijst van de mooiste terrassen in Nederland én op vakantie.

Nederland Restaurant C, Amsterdam

Een trendy, maar tegelijkertijd sfeervolle, plek in Amsterdam waar je kunt ontdekken hoe belangrijk temperatuur is voor een gerecht, vindt IENS. Dit restaurant laat je ervaren dat de smaak en textuur veranderen wanneer een gerecht bij verschillende temperaturen wordt bereid. Met dit creatieve concept dompelt Michiel van der Eerde zijn gasten onder in een nieuwe culinaire ervaring, en dat op het terras.

Lemongrass Wijnrestaurant Den Haag

In Scheveningen, direct aan de haven, kun je genieten van de beste gerechten uit de Franse keuken gecombineerd met een lekker wijntje, aldus IENS. De 'ideale' plek om te ontspannen na een stranddag. De wijnkaart staat vol met weelderige wijnen en het personeel geeft graag advies over de wine-pairing match.

Chung Rotterdam

IENS is lyrisch: Fenomenale Aziatische keuken in Rotterdam met een Europese twist. Voeg daarbij de warme gastvrijheid en het prachtige uitzicht. Resultaat: een geweldige eetervaring.

Italië La terrazza, Comomeer

Een heerlijk terras aan het Comomeer waar je de beste seizoensgebonden ingrediënten en de lokale zoetwatervis kunt proeven. Beleef de geweldige ervaring van een zonsondergang op het wonderschone Comomeer, met de fonkelende lichtjes van het pittoreske Bellagio op de achtergrond die een magische sfeer creëren.

Frankrijk Monsieur Restaurant, Parijs

The Lancaster is een charmant vijfsterrenhotel in Parijs. Gebouwd in 1889 door een Spaanse edelman, Santiago Drake del Castillo. Het gastronomische restaurant Monsieur combineert authenticiteit en Franse glamour. De chef-kok, Sébastien Giroud, biedt een menu met alleen de allerbeste producten van Frankrijk aan.

Spanje Contrapunto Les Arts, Valencia

In de unieke ruimte van Palau de las Arts, een van de meest gefotografeerde plekken in Valencia, vind je de creatieve keuken van Pablo Ministro. Een jonge en getalenteerde chef-kok met een passie voor muziek en creatieve keuken. IENS' favoriet voor eindeloze zomernachten.

Portugal Topo Belém, Lissabon

Topo Belém is een van de meest booming restaurants van dit moment in Lissabon, meldt de reserveringssite. Dit is het derde dakterras van TOPO, wat ‘top’ betekent. Met een prachtig uitzicht over de rivier de Taag en historische monumenten zal dit restaurant je niet teleurstellen. Zeker niet wanneer je de lekkere cocktails in combinatie met de traditionele Portugese smaken op je tong laat smelten.

België La Villa Lorraine, Brussel

Bijzondere plek in de Brusselse gastronomie. Dit restaurant switchte in 2010 van eigenaar. De nieuwe baas heeft deze prachtige locatie kunnen vernieuwen zonder de klassieke stijl van de villa te verliezen. Vergeet niet de tuin met uitzicht op het Bois de la Cambre te bezoeken en waan je in een oase van rust in het hart van Brussel.

Zweden Josefina, Stockholm

