Dit zijn de beste zeven koude cappuccino’s uit de supermarkt

Als de mussen van het dak vallen, schroeven zelfs fervente flat-whitefans en caffè-luongoliefhebbers hun koffieconsumptie terug. Niet verwonderlijk; in de zomerzon een warme kop aan de lippen zetten is toch een beetje alsof je in de Saharawoestijn een wollen Mart Smeetstrui aantrekt. Gelukkig is er ijskoffie. In hetere streken is het spul al decennia populair, maar ook Nederland begint warm te lopen voor de koude koffie. ,,Voorheen vroegen voornamelijk Aziaten en Zuid-Europeanen naar ijskoffie’’, bevestigt barista Anouk Rodenburg. ,,Maar de laatste jaren staat het terras er hier steeds vaker vol mee.’’