Dit zijn de favoriete gerechten van Charles Dickens

De Engelse schrijver Charles Dickens, die bijna 150 jaar geleden overleed, was dol op met oesters gevulde schapenbout. Het gerecht komt voor in zijn boeken Little Dorrit en David Copperfield.



,,In de Victoriaanse tijd van Charles Dickens waren oesters heel gewoon, net als zalm. Er was genoeg voorraad, dus goedkoop. In mijn recept heb ik de oesters vervangen door ansjovis. Dat is net zo lekker", vertelt de Leidse Josephine Leeuwenhoek (36). Zij schreef onlangs het receptenboek Aan Tafel met Charles Dickens.