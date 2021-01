Dit zijn de geheimen van succes Heel Holland Bakt: 'De jury brandt de kandidaten niet tot de grond toe af’

Luxe vlees dat je normaal alleen in restaurant eet te koop in ‘snoepwin­kel’ voor de gewone klant

6 januari NIJMEGEN - Consumenten willen luxe vlees kopen dat normaal alleen in restaurants verkrijgbaar is. Arnold Janssen ziet een gat in de markt en opent op 69-jarige leeftijd samen met zijn compagnon Mike van Eck (26) een slagerij in de Ziekerstraat.