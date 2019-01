Dit zijn de horecatrends van 2019 (en ja, de gin-tonic-hype is voorbij)

CES Betekent deze bakkerijro­bot het einde van de ambachte­lij­ke bakker?

11:15 Iedere zes minuten een versgebakken brood, dat je vervolgens zelf mag verpakken en meenemen. Dat is de breadbot, een grote machine die vooral bedoeld is voor kleinere supermarkten. Is dit het einde van de ambachtelijke bakker?