Dit zijn de lekkerste ‘boerenbiertjes’ voor je lentedorst

In tijden van videoborrels en uitgestorven kroegen is de bierverkoop de laatste maanden met ruim een derde gekelderd. Vooral kleinere brouwerijen moeten vrezen voor hun voortbestaan, waarschuwde de branchevereniging Nederlandse Brouwers in april al.



Hectoliters bier zijn noodgedwongen omgezet in handzeep, gratis weggegeven of opgeslurpt door het afvoerputje. Wie de vaderlandse (micro-)brouwers vanuit zijn luie stoel of thuisterras een steuntje in de rug wil geven, kan natuurlijk een plaatselijk pilsje opentrekken. Maar het is ook een prima moment om kennis te maken met een relatief onbekend voorjaarsbier dat al jaren een stralende toekomst wordt toegedicht: saison.



De wortels van de saison liggen op de akkers van de Waalse provincie Henegouwen. Om de seizoensarbeiders tijdens de oogsttijd in de (voor)zomer te kunnen belonen met dorstlessend, licht alcoholisch bier, werden de brouwketels al hartje winter volgegoten. Het seizoensoverschrijdende bier werd voorzien van een flinke scheut hop - een natuurlijk conserveermiddel - om de tussenliggende maanden onbedorven door te komen.



Zoals de hausse aan razend populaire IPA-bieren bewijst, mondt hop doorgaans uit in bittere bieren bomvol fruitige geur- en smaaktonen. Maar in een saison hebben specifieke gistsoorten alle suikers als een Pacman-poppetje opgevreten, doceert Jack Abendanon, een van de drie gediplomeerde biersommeliers in ons panel. ,,Het bier is dus fruitig en fris, maar zonder zoet te worden. Dat droge karakter is de meest typerende eigenschap van saison.’’