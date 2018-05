Dit zijn de risico's van de ramadan

Koken & etenDeze week is de ramadan weer begonnen. Moslims wereldwijd onthouden zich de komende weken tussen zonsopkomst en zonsondergang van eten en drinken. Dit jaar valt de ramadan net niet in de zomer, maar toch is er oplettendheid geboden.

Doordat je overdag niet eet en drinkt en ook je slaappatroon verandert, kunnen tijdens de eerste twee tot drie dagen van de ramadan klachten ontstaan zoals moeheid, hoofdpijn, misselijkheid, maagklachten en uitdroging. Het Voedingscentrum raadt daarom ook aan om tussen zonsondergang en zonsopkomst voldoende te drinken en te kiezen voor gezonde voedingsmiddelen.

Veel mensen overcompenseren 's nachts omdat ze overdag niet hebben gegeten. Hierdoor komen veel moslims juist aan tijdens de periode van vasten. Volgens Samira Bourhaleb-Toub, diëtist en voedingsdeskundige, is dit niet nodig. ,,Het is raadzaam om voldoende fruit, ongeraffineerde koolhydraten groenten en eiwitten tot je te nemen en juist minder ‘lekkere’ zoete lekkernijen. Daarnaast moet je er op letten dat er zo weinig mogelijk wordt gefrituurd en in plaats daarvan te kiezen voor magere bereidingswijzen zoals eten in de oven bereiden, wokken, grillen, koken of stomen.''

Collega diëtiste Mariam Aaras van het Voorlichtingsbureau Halalvoeding vult aan: ,,Het is het beste om het vasten te breken met een dadel en wat water. Vocht is enorm belangrijk. Daarom is het verstandig om een maaltijdsoepen te nemen in plaats van uitgebreid te eten. Kater kun je gezonde hapjes nemen, zoals een koude maaltijdsalade als het warme weer is. In de ochtend is brinta of havermout erg voedzaam en de vezels zorgen voor een langer vol gevoel overdag."

Wie te weinig beweegt, kan aankomen tijdens de ramadan. Juist door voldoende te bewegen krijgt je lichaam energie en dit zorgt ervoor dat de stofwisseling niet op een laag pitje gaat werken. Denk hierbij aan een halfuur per dag wandelen of je actieve bezigheden (blijven) doen.

De ramadan kan een enorme belasting voor het lichaam en de geest zijn. Daarom is het van belang om goed naar het lichaam te luisteren en bewust te worden van wat je eet. ,,Denk hierbij aan niet te uitgebreid koken, goed kauwen, rustig eten en het eten verdelen in kleine porties", aldus Bourhaleb-Toub. ,,Met niet uitgebreid koken, bedoel ik met name dat Ramadan juist een maand is van geen eten verspillen en dankbaarheid uiten voor hetgeen er op de eettafel ligt.''