Dit zijn de tien waardevolste horecaketens van de wereld

Koffieketen Starbucks, die 30.000 vestigingen telt waarvan zo'n 50 in Nederland, staat al voor de vijfde keer bovenaan de lijst. De waarde is afgelopen jaar ietsje gedaald. De daling hangt samen met de coronacrisis die de restaurants wereldwijd heeft getroffen. De totale waarde van Starbucks daalde met 6,3 procent, aldus Brand Finance.

Op nummer twee en drie op de lijst staan net als vorig jaar McDonald's (9,6 procent gedaald in waarde) en KFC (11,9 procent in merkwaarde gedaald). Ook nummer vier, Subway, staat op dezelfde positie als in 2020. De waarde van die keten steeg juist met 2,3 procent, die van nummer vijf Domino's met 7,3 procent.



Opvallend is dat van de tien ketens er acht van Amerikaanse origine zijn: nummer zes, zeven en acht zijn Taco Bell (7,2 procent meer merkwaarde), Dunkin’ (10,1 procent meer) en Pizza Hut (5,6 procent in merkwaarde gedaald). Pas daarna komt op nummer negen een Chinees bedrijf: Haidilao, een keten van hotpot-restaurants die sinds 1994 bestaat. Het Canadese bedrijf Tim Hortons (koffie en donuts) staat op nummer tien.