Dit zijn goede wijnen als je zoekt naar minder alcohol

Hamersma staat niet alleen. Waar de gemiddelde Nederlander in 2012 nog 21,8 liter wijn consumeerde, was die hoeveelheid in 2017 geslonken tot 19,7 liter per persoon. Gezondheidsoverwegingen spelen daarbij zeker een rol, denkt Hamersma. ,,De consument is zich meer bewust van het negatieve effect van alcohol. Goddank gaan we wel steeds betere wijnen drinken.’’



Het verklaart ook een tweede trend: wijnen met minder alcohol worden rap populairder, een tendens die in het bierschap al eerder werd ingezet met de opmars van radlers en 0.0-pils. In de wijnwereld is de kentering opvallender. ,,Decennialang deden producenten er juist alles aan om zo veel mogelijk suikers in de wijn om te zetten in alcohol’’, weet Esmee Langereis, coauteur van De Grote Hamersma. ,,Een hoog alcoholpercentage werd door zowel producent als consument gezien als kwaliteitseis. Het moest niet te dunnetjes worden.’’



Om de hoeveelheid alcohol binnen de perken te houden, heeft een wijnproducent verschillende ijzers in het vuur. Allereerst kunnen de druiven vroeger in het seizoen worden geplukt, met als risico dat er groene, onrijpe tonen te proeven zijn in de wijn. Een alternatief is om de vergisting een halt toe te roepen wanneer nog niet alle suikers zijn omgezet in alcohol. Hierbij kan de wijn echter gekenmerkt worden door een overdaad aan zoet. Een derde optie: omgekeerde osmose, een techniek om de alcohol achteraf weg te filteren. Alleen dreigen daarbij veel geur- en smaakcomponenten verloren te gaan.