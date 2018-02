Dit zijn goedkoopste sterrenrestaurants

Dat blijkt uit een analyse van Kortingscode.nl . Op nummer twee en drie van de goedkoopste sterrenrestaurants staan Ratatouille Food & Wine in Haarlem en Sinne in Amsterdam, die 39 euro voor een menu vragen. Maar net iets daarboven qua prijs zitten Koriander in Drachten en De Swarte Ruijter in Holten met een menuprijs van 39,50. Hierbij is niet gekeken naar de totaalprijs, niet naar het aantal gangen.

Kortingscode heeft ook gekeken naar de gemiddelde kosten per gang en dan liggen de kaarten net even anders. Ron Gastrobar in Amsterdam blijkt dan de goedkoopste optie met een zesgangendiner voor 62,50 euro oftewel nog geen 10,50 euro per gang. Bij Cucina del Mondo in Heerlen is de gemiddelde prijs per gang 11,50 euro. Daarna volgt Rijks in Amsterdam met 11,67 euro per gang. De top5 bestaat verder uit Strandlodge in Winterswijk en Noble in Den Bosch met respectievelijk 12,38 euro en 12,40 per gang. Bij het berekenen is telkens uitgegaan van de reguliere prijzen. Acties zijn niet meegenomen in de analyse.