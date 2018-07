Dodelijke diepvriesgroenten waren ook in Nederland te koop

De besmette groenten waren afkomstig van een Hongaarse fabriek van het Belgische groentebedrijf Greenyard. Nog eens 38 mensen zijn ziek geworden. In de groenten zat de listeriabacterie. De slachtoffers vielen in Oostenrijk, Denemarken, Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk, zegt het Europees voedselagentschap EFSA. In Nederland zijn er geen slachtoffers gemeld van deze ziekmakende listeriabacterie, meldt het NVWA.

Of er waarschuwingen zullen volgen van andere supermarkten, hangt af van wat supermarkten hebben gedaan met de groenten. Als die zijn verhit bij de productie waardoor de bacterie is gedood, worden de producten wel uit de handel gehaald maar is een waarschuwing aan de consument niet nodig omdat hun gezondheid geen gevaar loopt. De procedure waarin supermarkten overleggen met de voedselautoriteit loopt nog.