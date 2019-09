‘Doe gezellig, neem een wijntje’: hoe je omgeving je dieet saboteert

De vraag is: hoe zorg je dat je niet door de knieën gaat en achteraf spijt hebt als haren op je hoofd dat je toch ‘ja’ hebt gezegd tegen die cocktail, dat toetje of die frietjes-met? ,,Het begint ermee dat je beïnvloedbaar bent", zegt Van Wezel. ,,Als je een helder doel voor ogen hebt, waar niemand je vanaf kan brengen, dan sta je sterker. Als iemand drie keer aandringt om taart te nemen en je hebt dat doel niet voor ogen, dan ga je sneller door de bocht.”



Dus: je doel helder krijgen. Hoe doe je dat? ,,Stel, je wil afvallen na de vakantie. En je denkt: ik wil er twee kilo af. Dat is een lastig doel, want als je een keer vocht vasthoudt of je verkeert als vrouw in een bepaald deel van je cyclus of je hebt last van verstopping, dan wisselt je gewicht. Geen haalbaar doel dus. Een beter doel is met jezelf afspreken: ik drink voor 18.00 uur geen alcohol. Of in zes maanden tijd tien kilo afvallen. Dat is meetbaar.”