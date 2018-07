Doe mee aan deze challenge van Ronald Giphart

Na mijn eindexamen kon ik Nederlands gaan studeren of scheikunde. Het eerste omdat ik schrijver wilde worden, het tweede omdat ik er een hoog cijfer voor had (Binas was een van mijn favoriete boeken). Uiteindelijk koos ik voor de letterkunde en er zijn dagen dat ik daar spijt van heb, al denk ik dat deze krant me nooit zou hebben gevraagd om over eten te schrijven als ik chemicus was geworden. En dat terwijl scheikunde alles met eten te maken heeft. Het bewaren, bereiden en verteren van voedsel bestaat louter uit chemische processen. Vorig jaar verscheen Ode aan de E-nummers van microbioloog Rosanne Hertzberger, een heerlijk ontnuchterend boek dat op vaak hilarische wijze de strijd aanging met voedselfilosofen die de romantische opvatting aanhangen dat voedselproducenten vooral met hun kapitalistische takken van onze goudeerlijke voeding moeten afblijven. Koken is en blijft nu eenmaal een proces waarin stoffen (polyfenolen, koolhydraten, aminozuren, antioxidanten, beta-carotenen en vele duizenden andere) op creatieve wijze worden omgezet in nieuwe stoffen.



Dat mechanisme is een paar miljard jaar ouder dan de weg naar Rome. Toch hebben we het aan de marketing van de laatste jaren te danken dat bij het grote publiek weerzin tegen ‘wetenschap’ is ontstaan. Ons wordt elke dag door de reclame wijsgemaakt dat voeding ‘vers’, ‘puur’ en ‘ambachtelijk’ moet zijn en het liefst bereid ‘naar grootmoeders recept’.