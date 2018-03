Doe mee en maak kans op een gratis Spaanse kookworkshop

Waar? In Amsterdam.

Locatie? Volgt.

Wanneer? De kookworkshops vinden plaats van maandag 2 april t/m donderdag 5 april a.s. waarbij filmopnames gemaakt worden.

Hoe lang? Een hele dag, op één van de bovengenoemde data.

Wie? Vrouwen en mannen van 25 t/m 45 jaar oud. Kom alleen, als stel of samen met een vriendin of vriend.

Hoe meld je je aan? Presenteer jezelf in een korte video van maximaal 30 seconden en stuur deze vóór 28 maart naar: kokeneneten@ad.nl

Vergoeding? Een dag vol plezier met lekker Spaans eten en drinken en een mooie kans om je kookskills voor de camera te presenteren.