Dol op guacamole? Zo maak je het avocadogerecht klassiek en met een zoete of pittige twist

Guacamole met nachochips

Guacamole is tegenwoordig niet meer weg te denken bij een gezellige borrelavond. Maak zelf je verse guacamole voor bij de nachochips.

Nachoschotel met verrassende guacamoles

Klassieke guac is lekker, maar je kunt ook variaties op guacamole maken. In dit recept vind je drie versies: een pittige versie voor de liefhebber en twee zoete varianten met ananas of granaatappelpitjes.