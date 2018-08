Dol op icetea? Dit zijn de lekkerste

Er zijn van die betweters die in de zomermaanden het liefst de lippen zetten aan een kopje hete thee. Hoe warmer de drank, hoe meer het lichaam immers zijn best zal doen om de inwendige thermostaat omlaag te draaien, is de gedachte. Een mooie theorie natuurlijk. Maar om enig effect te sorteren zou je bijkans een zwembad vol hete thee achterover moeten klokken. Logisch dus dat de meeste mensen qua instantverkwikking toch de voorkeur geven aan een glas koude ijsthee.



De theesector gaat de laatste jaren rap de ontwikkelingen in koffieland achterna. Denk daarbij aan: een levendige handel in obscure melanges, workshops tea-foodpairing en een keur aan minutieus afgestemde zetmethodes. Ook ijsthee ontsnapt niet aan de hype. ,,Wie zelf ijsthee wil maken heeft de keuze uit verschillende methodes'', legt theesommelier Linda Appelman uit. ,,Je hebt cold brew, koud gebrouwen thee met mineraalwater dat de koelkast ingaat. Of ice brew, waarbij vergruisd ijs over theeblaadjes wordt gegoten. Al is de originele, meest bekende manier natuurlijk gewoon om een pot hete thee te laten afkoelen.''



Het curieuze is echter dat het grote publiek volgens Appelman helemaal niet zit te wachten op een koud glaasje echte thee. ,,Hoewel mooie thee ook na uren afkoelen nog lekker is, halen negen van de tien mensen hun neus op voor het gemiddelde afgekoelde kopje.''

Hoewel de theesommelier voor de benzinestations van een oliemaatschappij onlangs nog een ijsthee ontwikkelde van 97 procent echte thee, ligt het percentage thee-extract in de supermarktijsthee dan ook aanzienlijk lager. Zo laag zelfs dat geen van de pakken in dit vergelijkend warenonderzoek - spoiler alert - volgens de verpakking meer dan 0,12 procent thee-extract in de mix doet. ,,Eigenlijk heeft die ijsthee uit de supermarkt dus weinig meer met thee te maken'', vindt Appelman. ,,Het is een compleet ander product geworden.''