Dol op snacken? Hier zie je welke BN’er jij diep van binnen bent

Koken & Eten Zo viert Paul de Leeuw Vaderdag met man en zonen: ‘Altijd proberen we de jongens aan tafel te krijgen’

Zondag is het Vaderdag. Voor Paul de Leeuw, zijn echtgenoot Stephan en zonen Kas en Toby een goed moment om samen te eten. Misschien thuis, maar waarschijnlijk in een restaurant. ,,We aten vroeger met feestdagen altijd zalm, croissants, warme broodjes en eieren als ontbijt.”

18 juni