Dom of dapper? Niek neemt in coronatijd een café over: ‘Het kan alleen maar beter gaan’

Koken & etenJe moet het maar durven, midden in de coronacrisis. Terwijl sommige horecazaken balanceren op het randje van de afgrond, neemt Niek Bruijs (48) café de Kaai over in Bergen op Zoom. Van een goedbetaalde, vaste baan met alle zekerheid naar een onzeker bestaan. ‘Als we het eerste jaar overleven, komt het vast goed.’

‘Wie neemt nu een zaak over in coronatijd’, het is een vraag die Niek Bruijs nog regelmatig gaat krijgen. Juist nu het kabinet de coronamaatregelen heeft aangescherpt, lijkt de uitdaging groter dan ooit.

Noem het dom of dapper. Feit blijft dat een slechtere start als kroegbaas haast niet denkbaar is. Toch laat Bruijs zijn droom, het runnen van een eigen café, door corona niet tegenhouden.

Quote We hadden in principe nog terug gekund Niek Bruijs Na jaren wikken en wegen hakten hij en zijn partner Nancy van der Sande (46) eind vorig jaar de knoop door. En treden ze in de voetsporen van voormalig kastelein Jan Michielse. ,,In mei hebben we onze handtekening gezet”, zegt Bruijs. ,,We hadden in principe nog terug gekund. Maar dan had ik het weer niet geprobeerd. En blijf je altijd het gevoel houden van ‘had ik maar’. Daar wil ik achteraf geen spijt van krijgen.”

Meerdere keren heeft Bruijs op het punt gestaan een café over te nemen. Telkens was er wel iets niet naar zijn zin. Was het niet de locatie, dan wel het pand zelf. ,,We willen een Amerikaanse bar neerzetten. Een soort ‘road house‘, met een podium voor livemuziek, een repetitieruimte. Maar ook een plek waar je een stevige hap kunt eten. Zie daar maar eens een plek voor te vinden. Dan blijven er in Bergen weinig geschikte panden over.”

Corona maakt strijdlustig

Angst om op zijn gezicht te gaan, heeft hij niet. ,,Corona maakt je strijdlustig. We willen laten zien dat als je iets unieks neerzet, het wel degelijk kan lopen. Bergen op Zoom telt maar weinig cafés met een podium voor livemuziek. Terwijl daar wel behoefte aan is. Overleven we het eerste jaar, dan komt het vast goed. Veel slechter dan dit kan het niet worden.”

Nu werkt Bruijs nog voor Lubron, een bedrijf gespecialiseerd in waterbehandelingstechnieken. Daar stopt hij eind dit jaar om zich dan volledig op het café te storten.

De horeca is voor Bruijs niets nieuws. Tot voor kort was hij in zijn vrije tijd regelmatig in verschillende kroegen actief. Zoals als barman bij De Kloek en later ook in De Saeck en het Slik. Gasten een plezierige avond bezorgen, is waar de Bergenaar energie van krijgt.

Bruijs is niet de enige die het in coronatijd aandurft een eigen onderneming te start. Ruim 65.000 mensen gingen hem dit jaar voor, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KvK). Of ze het eerste jaar ook als ondernemer uitzingen, laten de cijfers nog niet zien. Dat moet het eerste kwartaal van volgend jaar blijken.

