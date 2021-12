Donuts, hamburgers en döner: hier zie je hoeveel ongezond eten er bij jou in de buurt te koop is

,,We wilden kijken naar de kinderen: wat krijgen ze te eten en hoe groeien ze op", legt De Beus uit. ,,Veel mensen reageren daarop met 'wat zeuren jullie nou’ of ‘doe niet zo betuttelend’.” Vreemd, vindt hij, ook omdat het volgens hem 'heel moeilijk’ is om in zo'n ongezonde omgeving op gewicht te blijven. ,,Van roken is nu wel duidelijk dat je het kapot moet belasten, maar ongezond eten is overal. Natuurlijk mag je best een keer een ijsje eten, maar het gaat om de overdaad.”



Dat je bij de bakker óók suikerrijke taartjes kunt kopen en omgekeerd bij McDonald's een frisse salade is duidelijk, maar het gaat om de grote lijn, vindt De Beus. ,,Over het algemeen gaat het meer om vreten dan om eten bij fastfoodrestaurants.” De verdeling tussen wijken onderling verschilt ook nogal, voegt hij daaraan toe. ,,Als je inzoomt op de wijken dan zie je dat de groei in armere wijken groter is dan in rijkere. Schrijnend dat juist bij deze mensen er in de buurt meer aanbod van ongezond voedsel is bijgekomen.”



In de kaart die Pointer maakte, kun je zien hoe het in je eigen buurt is gesteld met het ongezonde aanbod.