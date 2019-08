Donuts van Dunkin’ Donuts liggen straks gewoon bij de Jumbo

Deze frisse kombucha komt uit een omgebouwde zeecontai­ner

12:15 In Amerika is kombucha de gezondshype al ver voorbij. In de industrie rond de dubbelgefermenteerde theezwamdrank gaan honderden miljoenen om. Vanuit het Gelderse Gorssel wil Bob's Kombucha een klein graantje meepikken, maar dan wel in Nederland.